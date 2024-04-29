مطار الملك خالد يوضح ملابسات انحراف طائرة عن المدرج الرئيسي

أوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم الاحد 19 شوال 1445 هـ، الموافق 28 أبريل 2024م، الساعه 19:34 أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما، وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار.

كما أكدت إدارة مطار الملك خالد الدولي للجميع بأنه ولله الحمد لا يوجد اي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.