شكرا لمتابعة خبر عن ‏الغذاء والدواء تعلق على وجود منتج مياه ملوث في إحدى الدول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ردت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ما يتم تداوله حول وجود منتج مياه ملوث في إحدى الدول.

وقالت الهيئة، أن المنتج لم يرد لأسواق المملكة علما بأن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة ومطابقة المنتجات الغذائية في أسواق المملكة لحماية المستهلكين.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أمرت شركة “بيرييه” للمياه المعدنية التابع لشركة نستله، بتدمير مليوني زجاجة من مياهها الفوارة، التي يُزعَم أنها ملوثة ببكتيريا البراز؛ حسب وكالة الصحة العامة.