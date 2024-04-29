شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس القادم آخر الإجازات المطولة لطلاب التعليم العام /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتمتع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بمدارس المملكة بالإجازة المطولة الأخيرة في العام الدراسي الجاري وذلك يوم الخميس القادم الموافق 23 شوال لتأتي بعدها إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم يوم 4 / 12 / 1445 هـ.

وكانت وزارة التعليم كشفت في بداية العام الدراسي عن التقويم الدراسي الذي يتضمن 10 إجازات متنوعة، منها 5 إجازات مطولة، وإجازتي نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر المبارك.

وكان بداية العام الدراسي للطلاب والمعلمين يوم الأحد الرابع من شهر صفر، وينتهي في الرابع من ذي الحجة يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعاً دراسياً؛ بواقع 180 يوماً دراسياً، و60 يوماً من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة وشمل التقويم الدراسي على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر .