شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بحائل تنظم حملة للإصحاح البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أسبوع البيئة في السعودية

الدمام - شريف احمد - فعلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة حائل اليوم، أسبوع البيئة.وستنظم حملة للإصحاح البيئي، ضمن الفعاليات بالتعاون مع عدة قطاعات حكومية وخاصة بهدف المحافظة على البيئة من التلوث بالمواد ‏الضارة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها، وتستمر على مدى يومين، وذلك في وادي السلف بحائل. ‏وتأتي المبادرة ضمن خطة الهيئة لتفعيل أسبوع البيئة بالمملكة للعام 2024 تحت شعار "تعرف بيئتك" للمحافظة على البيئة من التلوث بالمواد الضارة مثل النفايات والبلاستيك والزجاج.ولفتت إلى أن المواد الملوثة للبيئة مثل البلاستيك تبلغ مرحلة تحللها سنين طويلة ما يسبب أضرار نحو تنمية الغطاء النباتي وتنوع الطبيعة.كما تشارك محمية الملك سلمان في الأسبوع بمجموعة من الرسائل التوعوية والأنشطة والمبادرات في مجالات التشجير والإصحاح البيئي ورفع الوعي والتعريف بجهود حماية البيئة والتنوع الطبيعي.