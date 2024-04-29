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أمطار غزيرة على منطقة الرياض.. و"الدفاع المدني" يحذر

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد اليوم إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.
وشمل (الرياض العاصمة - عفيف - الدوادمي - مرات - شقراء - الغاط - الزلفي - المجمعة - ثادق - القويعية - وادي الدواسر - المزاحمية - ضرماء - الدرعية - الحريق - حوطة بني تميم - الخرج - الأفلاج - حريملاء).
وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

طقس

وكشف "الأرصاد" تفاصيل الطقس على عدد من مناطق المملكة، منبها من أمطار غزيرة على العلا بالمدينة المنورة وتيماء بتبوك.
وأشار إلى أن الحالة يصاحبها صواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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