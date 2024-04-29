شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط عدة عمليات.. ضربات مستمرة لمهربي المخدرات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

إحباط تهريب القات المخدر

ضبط 8 مخالفين

الإبلاغ عن مروجي المخدرات

الدمام - شريف احمد - تتواصل ضربات رجال الأمن في المملكة، لمهربي المخدرات، إذ تقف لهم بالمرصاد، حائلة دون نشر تلك السموم.وفي ذات السياق، نجحت عدة عمليات جديدة، إذ أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 140 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.في ذات المنطقة وفي عملية منفصلة، أُحبط تهريب 134 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر أيضا.واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status يحبط تهريب كميات من نبات القات والحشيش المخدر بـ This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما قُبض على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 160 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وأشارت إلى ضرورة التواصل من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.أما رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات هو (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.