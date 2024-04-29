شكرا لمتابعة خبر عن محافظ وادي الفرع يدشن اسبوع البيئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن محافظ وادي الفرع طائع بن سعد المشيطي اسبوع البيئة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعه بالمحافظه تحت شعار (( تعرف بيئتك)).

حيث نوه محافظ وادي الفرع بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة مطالبًا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة أهالي المحافظة. كما دعا جميع المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.

واستعرض مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة وادي الفرع فهد بن مبارك السحيمي أهم الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب بمناسبة أسبوع البيئة.