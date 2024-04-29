تراند اليوم : تعرض لكسور في الرقبة والظهر.. شاهد: لحظة سقوط يوتيوبر أمريكي من ارتفاع 26 مترا بطائرة شراعية

صحيفة الخليج 365: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط يوتيوبر أمريكي من ارتفاع 26 مترا خلال اختباره طائرة شراعية بمحرك.

وكان اليوتيوبر يوثق رحلته ويقول أنه قد وصل إلى سرعة 48 ميلا في الساعة، وفجأة اختل توازنه على ما يبدو وسقط الشاب في صحراء تيكساس.

وبعد سقوطه طلب اليوتيوبر من سيري الاتصال بـ911 الذين وصلوا بعد ذلك لإنقاذ حياته.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية فقد تعرض اليوتيوبر لكسر في الرقبة والظهر والحوض والذراع اليمنى، وتطلبت الكسور التدخل الجراحي، فيما نجا المغامر بحياته.