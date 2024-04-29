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تراند اليوم : حاصل على شريعة وقانون .. شاهد .. لحظة ضبط شاب متلبسا أثناء انتحاله صفة طبيب أسنان بمصر

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة ضبط شاب حاصل على بكالوريوس شريعة وقانون، متلبسا بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان في محافظة المنوفية بمصر.

وأظهر الفيديو دخول لجنة الضبط على المتهم أثناء إجرائه كشفا لإحدى للسيدات داخل العيادة وجرى حوارا بينهم ثم تم القبض عليه.

ونجحت اللجنة من ضبط أدوية وأدوات غير معقمة والمتهم بانتحال صفة طبيب أسنان أثناء العمل داخل العيادة الغير مرخصة واصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة منوف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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