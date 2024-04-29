تراند اليوم : حاصل على شريعة وقانون .. شاهد .. لحظة ضبط شاب متلبسا أثناء انتحاله صفة طبيب أسنان بمصر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة ضبط شاب حاصل على بكالوريوس شريعة وقانون، متلبسا بتهمة انتحال صفة طبيب أسنان وفتح عيادة ومعمل أسنان في محافظة المنوفية بمصر.

وأظهر الفيديو دخول لجنة الضبط على المتهم أثناء إجرائه كشفا لإحدى للسيدات داخل العيادة وجرى حوارا بينهم ثم تم القبض عليه.

ونجحت اللجنة من ضبط أدوية وأدوات غير معقمة والمتهم بانتحال صفة طبيب أسنان أثناء العمل داخل العيادة الغير مرخصة واصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة منوف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة .