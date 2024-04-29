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حتى الأربعاء.. "الأرصاد" يكشف توقعات الطقس على مكة

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واس - الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات الطقس على منطقة مكة المكرمة حتى يوم الأربعاء المقبل.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل، العاصمة المقدسة - خليص - الكامل - الجموم - بحرة - الطائف. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

طقس مكة المكرمة

كما تشمل الحالة محافظات، ميسان - أضم - العرضيات - الخرمة - رنية - تربة - الليث - القنفذة - جدة - رابغ) وذلك بدءًا من اليوم حتى الأربعاء المقبل.
ويهيب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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