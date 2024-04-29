تأكيد دور المملكة في تعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة.. تفاصيل كلمة ولي العهد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال مشاركته في جلسة حوارية خاصة ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، على أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، مشددًا على الدور الريادي للمملكة في إحداث تأثير عالمي في هذه المجالات.

أهم النقاط من كلمة سمو ولي العهد:

أدركت المملكة مبكرًا أهمية التعاون الدولي والعملت على تعزيز الشراكة والتكامل.

تلعب المملكة دورًا كبيرًا ومحوريًا في القضايا الدولية من خلال تكريسها كافة الجهود لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً.

تعمل المملكة مع شركائها الدوليين في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك.

تقدم المملكة الدعم المباشر والاستثمارات التنموية؛ بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.

باتت المملكة اليوم مصدراً للفرص، وحاضنة للابتكار.

تلتزم المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل.

حققت المملكة إنجازات كبيرة في إطار رؤية السعودية 2030، بما في ذلك خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة.

نفذت المملكة حزمة من الإصلاحات الشاملة على مدار السنوات الثمان الماضية بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة.

نما صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير وخطط للتحول إلى صندوق سيادي تقدّر ثروته بتريليونات الدولارات.

يشكل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي.

يتم ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير لتمكين الشركات الوطنية الرائدة من مواصلة مسيرة النمو.

ساهم تنفيذ رؤية السعودية 2030 في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.

أثمرت رؤية السعودية 2030 عن بناء مجتمع حيوي شهد تحسينات كبيرة في جودة الحياة والتطور الاجتماعي.

رؤية السعودية 2030 هي مسيرة وليست وجهة نهائية، وسيتم بذل المزيد من الجهود لخلق فرص جديدة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.

مشاركة سمو ولي العهد في هذا الاجتماع تعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم التعاون الدولي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة للجميع.