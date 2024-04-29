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لأول مرة منذ 39 عاما.. مكة تتصدر مدن المملكة بتكرار أيام ارتفاع درجة الحرارة

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الرياض - علي القحطاني - تصدرت منطقة مكة المكرمة مدن المملكة في تكرار أيام ارتفاع درجة الحرارة، وذلك منذ عام 1985.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وأوضح المركز هذه المناطق وتشمل مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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