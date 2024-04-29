شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يجتمع مع الرئيس الفلسطيني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الإثنين ، فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس .

وجاء ذلك بالتزامن مع دعوة ولي العهد للرئيس محمود عباس للمشاركة في أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي ، الذي تستضيفه المملكة .

وأطلع ولي العهد في اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني ، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .

وأكد سموه على أن المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية .

ومن جانبه ، أشاد الرئيس الفلسطيني بالإنجازات الكبيرة والنهضة الشاملة التي حققتها المملكة في المجالات المختلفة في ظل رؤيتها 2030 ، والتي ساهمت في تعزيز حضورها ورفع مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعرب سيادته عن تقديره الكبير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده، على مواقفها الثابتة ودعمها لحقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.