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شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يجتمع مع الرئيس الفلسطيني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الإثنين ، فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس .
وجاء ذلك بالتزامن مع دعوة ولي العهد للرئيس محمود عباس للمشاركة في أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي ، الذي تستضيفه المملكة .
وأطلع ولي العهد في اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني ، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ، خاصة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .
وأكد سموه على أن المملكة ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية .
ومن جانبه ، أشاد الرئيس الفلسطيني بالإنجازات الكبيرة والنهضة الشاملة التي حققتها المملكة في المجالات المختلفة في ظل رؤيتها 2030 ، والتي ساهمت في تعزيز حضورها ورفع مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أعرب سيادته عن تقديره الكبير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده، على مواقفها الثابتة ودعمها لحقوق شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.