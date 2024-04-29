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نتيجة الأمطار الغزيرة.. السيل يجرف قطيع أغنام بأضم..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق سيلاً بوادي العزيزية جنوبي محافظة أضم ، يجرف قطيعاً من الأغنام ( ضأن ) .

وأظهر المقطع المتداول قطيعاً من الضأن وسط السيل ، بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرةً شهدتها محافظة أضم والمراكز التابعة لها ، أدت إلى جريان الأودية والشعاب .

وفي اتصال أجرته ( صدى ) للمواطن صاحب الأغنام أفاد بأن أغنامه كانت تقبع بطرف الوالدي ، حيث فاجأتهم سيول منقولة ، أدت لجرف ما يقارب ٥٠ رأساً من أغنامه

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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