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تراند اليوم : تصل إلى 40 ألف ريال.. بالفيديو: "طبيب" يكشف عن قيمة رواتب الأطباء المقيمين في المملكة

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صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور وائل الماجد عن قيمة رواتب الأطباء في المملكة، مشيرا إلى أن المستشفيات الحكومية لديهم سلم للرواتب خاص بهم.

وقال:" هناك راتب للطبيب المقيم، والاستشاري، فنجد راتب الطبيب المقيم في يتراوح بين 18 و20 ألف ريال، وراتب الطبيب الاستشاري يتراوح بين 35 إلى 40 ألف".

وأضاف:" في المنشآت الطبية الخاصة الراتب يختلف تماما، حسب كمية العمليات والعمل في العيادات، بالمتوسط على كل عيادة من 1500 إلى 2000، وبعض الأطباء يكون لديه عيادتين أو 3 أو 4 عيادات، بالإضافة إلى أجر العمليات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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