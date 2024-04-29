تراند اليوم : هل الجوال السبب؟ … شاهد: اشتعال مركبة فجأة أثناء التزود بالوقود يثير الجدل وسط المغردين

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع لحظة اشتعال النيران في سيارة داخل محطة وقود، فيما تدخل قائدها وأبعدها عن المضخات.

ضخ الوقود

وأظهر الفيديو، عامل بالمحطة يقوم بتزويد سيارة بالوقود، وأثناء ذلك، تصاعد دخان من داخل السيارة، فيما خرج قائدها مسرعا وابتعد العامل أيضا. اشتعال النيران

وفي اللقطات التالية من الفيديو، دخل قائد السيارة إلى السيارة مرة أخرى وقادها وتمكن من إبعادها عن المضخات وسارع بالنزول منها قبل أن تشتعل فيها النيران بشدة.

وأبان الفيديو، عمال المحطة وهم يسارعون بإطفاء النيران في السيارة مستخدمين طفايات الحريق.

جدل حول السبب

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مغرد: "ملحوظة إذا كان هناك هاتف محمول قيد التشغيل في السيارة فلا تتزود بالوقود والباب مفتوح لأن بخار البنزين سيدخل إلى السيارة وستكون النتيجة مثل هذا الفيديو".

وتابع مغرد: "بخار البنزين شديد الاشتعال، ويكفي شرارة صغيرة من الهاتف المحمول لتحدث كارثة لا قدر الله".

فيما قال مغرد: "معلومة خاطئة ليس للجوال دخل وهو لا يسبب الاشتعال مع البنزين، يمكن أسلاك الكهرباء بالسيارة بها التماس". وكتب مغرد: "أتوقع الخلل في السيارة".