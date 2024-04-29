السعودية | تعزيز السياحة في ينبع: “بهيج” توقع اتفاقيات ضخمة مع الهيئة الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت أسفار، الشركة السعودية للاستثمار السياحي المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اليوم، توقيع اتفاقيات استثمارية بين شركة بهيج، التابعة لأسفار وتحالف شركتي “عون” و”التميمي”، والهيئة الملكية بينبع تهدف إلى تحويل مدينة ينبع إلى وجهة سياحية جاذبة من خلال أربعة مشاريع مميزة على الواجهة البحرية.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات قمة مستقبل الضيافة 2024 بالرياض، بتشريف من معالي المهندس خالد بن محمد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وحضور المهندس عبدالهادي الجهني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، والدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لشركة أسفار والأستاذة نورة التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة بهيج.

وستقوم بهيج للتطوير السياحي باعتبارها نتيجة ثمرة استثمار بين أسفار وتحالف شركتي “مشاريع عون” و”التميمي” بتطوير وإدارة وتنفيذ هذه المشاريع الواعدة التي تشمل مطاعم وجلسات شاطئية، ومنتجع، وفندق، ومركز خدمات الزوار يشمل أكاديمية للغوص ومارينا.

وقال المهندس عبدالهادي الجهني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع: “يعكس هذا التعاون أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم السياحة، ونسعد بمشاركتنا في هذا التحالف الاستراتيجي الذي سيلعب دوراً محورياً في نمو وتطور القطاع السياحي بينبع والمساهمة في الارتقاء والتنوع في المرافق والخيارات السياحية على البحر الأحمر وتطوير السياحة بشكل عام في المملكة”.

وقال الدكتور فهد بن مشيط، الرئيس التنفيذي لشركة أسفار: “يسعدنا المساهمة في تحقيق هذه الشراكة ونتطلع لإثراء مدينة ينبع بمشاريع سياحية مميزة تحتفي بموقع المدينة الاستراتيجي على البحر الأحمر. وستساهم هذه المشاريع في تعزيز خدمات الضيافة والترفيه في هذه المنطقة من خلال فنادق ومرافق سياحية ذات مستوى عالمي. ويسرنا تسليم هذا المشروع إلى شركة بهيج، التي ستعمل على تطوير مفاهيم مميزة من شأنها تحقيق معايير السياحة العالمية في ينبع”.

وأضاف: “تعزز هذه الشراكة مع الهيئة الملكية بينبع وبهيج، مجالات التعاون والتكامل بين الجهتين وتفتح آفاقًا أوسع لتطوير العديد من المرافق السياحية. وتأتي محافظة ينبع، في مقدمة الوجهات السياحية الواعدة في السعودية بإرثها التاريخي، وثرائها الطبيعي، وبما تحتويه من موجودات أثرية وتاريخية، مّا يشكّل فرصًا لاستثمارات سياحية ضخمة برؤوس أموال محلية وخليجية وعالمية”.

واعتبر الدكتور فهد بن مشيط، أن محافظة ينبع وجهة اقتصادية وسياحية مهمة ضمن مشروعات رؤية السعودية 2030 على ساحل البحر الأحمر.

وقالت نورة التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة “بهيج”: “يسرنا تطوير المشاريع الأربعة ونتطلع لإطلاقها قريبًا ولتحويل ساحل مدينة ينبع الى وجهة سياحية جميلة جاذبة للسياح. وذلك تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. وتتميز محافظة ينبع، بإمكانيات سياحية مميزة، ويسعدنا أن نساهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع السياحة بينبع من خلال هذه المشاريع المميزة والمتنوعة”.

وستسهم هذه الاتفاقية بتحقيق التنمية المستدامة والابتكار في قطاع السياحة، بما يتماشى مع الهدف الأوسع للمملكة المتمثل في استقطاب 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، والذي يدعم رؤية المملكة.

وتسعى أسفار إلى إطلاق وتنفيذ المزيد من المشروعات السياحية والخدمات المساندة والفعاليات الترفيهية، بالإضافة لإنشاء المزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية التي ستُسهم في استقطاب واستيعاب الأعداد المتنامية للسياح في المواسم والعطلات. ويُعزّز من ذلك، دعم بهيج في تطوير محافظة ينبع التي تتميز بموقع استراتيجي هام على ساحل البحر الأحمر الثري بالشعاب المرجانية والجزر المتناثرة بالقرب منها، فضلًا عن قربها من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تزخر به من تراث معماري فريد وتاريخي.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من سلسلة اتفاقيات وقعتها أسفار مع جهات حكومية وأمانات مختلفة من جميع أنحاء المملكة للإسهام في تعزيز وتنمية القطاع السياحي في مختلف الخليج 365، وجعل المملكة وجهة عالمية للزيارة والاستكشاف بالشراكة مع القطاع الخاص.