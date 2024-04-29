نائب أمير مكة يستقبل محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي

واستمع الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز إلى إيجاز عن أعمال الهيئة العليا للأمن الصناعي ونطاقها الإشرافي في جانب أمن وسلامة المنشآت البترولية والصناعية والخدمية واستراتيجياتها المستقبلية، كما تسلم سموه نسخة من الخطة التشغيلية والاستعدادات الأمنية للهيئة والمنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها خلال موسم حج عام ١٤٤٥هـ .
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