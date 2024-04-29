شكرا لمتابعة خبر عن الأقوى والأكثر تأثيراً .. ولي العهد يتصدر استطلاعات الرأي العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قائمة شخصية قيادية في منطقة الشرق الأوسط .

ووفقاً لموقع «إنسايدر مونكي» الأمريكي والمتخصص في التصنيفات والتحليلات ، فإن ولي العهد جاء في المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط ، والرابع على مستوى العالم .

ويأتي هذا التصنيف وفق معايير محددة منها : القوة العسكرية للبلاد ، دور القائد في الحفاظ عليها وتعزيزها ، والتأثير العالمي للقائد في الساحة الجيوسياسية .

كما جاء اختيار الأمير محمد بن سلمان أيضاً بناءً على سلسلة نجاحاته المتعددة في مختلف المجالات ؛ وتكريماً لمسيراته القيادية الاستثنائية ورؤيته الطموحة لتطوير المملكة .

وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، المشهد العالمي ضمن قائمة الزعماء الأكثر شعبية والأكبر تأثيراً ، ففي 2017 اختارته وكالة بلومبرغ الأميركية ضمن قائمة الخمسين ، بالإضافة إلى اختياره ثلاث مرات على التوالي يكون الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً .