تراند اليوم : "جرام ونصف منه يقضي على ملايين".. بالفيديو: أخصائي تغذية يعلق على واقعة الإصابة بالتسمم بعد تناول وجبة من مطعم في الرياض

صحيفة الخليج 365: علق أخصائي التغذية الدكتور إبراهيم العريفي، على إصابة 15 شخصاً بالتسمم بعدما تناولوا وجبة برجر من مطعم هامبرغيني.

وقال العريفي:" كلنا سمعنا عن التسمم الذي حدث في أحد مطاعم الرياض، وهذا التسمم ناتج عن بكتيريا لا هوائية Clostridiu botulinum ، وهذا يعني أنها معلبات، لذلك بحكم عملي في البلديات سابقاً، فهذا نادراً ما يحدث لأن التعقيم التجاري يقضي على البكتيريا في المعلبات".

وأضاف العريفي:" الآن المعلبات سواء تونة أو فاصولياء أو ذرة، ممكن يكون فيها البكتيريا وتقوم بإفراز السموم، وهذا لا يقضى عليه بالحرارة، لو استخدمت المعلبات ووزعت على مطاعم، أو على الأرفف في المتاجر، وتم استخدامه، سيحدث التسمم الذي حدث، ويسبب شلل في الفك والتنفس وغيره".

وتابع:" هذا أصعب أنواع التسمم جرام ونصف منه يقضي على ملايين من الناس، ولازال هناك تحقيق ولجنة استقصاء وبائي، وأنا متأكد إنه تسمم من المعلبات، لذلك الحذر الآن واجب، ويجب أن يعتمد الإنسان على مطبخ بيته حالياً حتى تتضح الرؤية".