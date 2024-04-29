تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الخارجية يكشف عن آخر التطورات بشأن الاتفاقيات الثنائية بين المملكة و الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة الخليج 365: قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أنه من المتوقع إبرام اتفاقيات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة في القريب العاجل.

جاء ذلك رداً على سؤال حول المفاوضات بين البلدين المتعلقة بعقد اتفاق أمني مشترك، وذلك خلال جلسة عقدت في إطار منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض.

وأضاف وزير الخارجية: "معظم العمل تم إنجازه بالفعل، ولدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية، بناء على وجهة نظرنا وقمنا بتنسيق المر بشكل وثيق مع الفلسطينيين".

وتابع:" يجب أن يكون مساراً واقعياً إلى دولة فلسطينية، مسار ذو مصداقية ولا رجعة فيه، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستنجح بها الأمور".