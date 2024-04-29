المملكة تحمي 370 مليون طفل بالعالم من الشلل

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وتم توقيع مذكرة التعاون بحضور المستشار بالديون الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، بيل غيتس، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة الرياض.
وسيجري بموجب الاتفاقية الإسهام في مبادرة القضاء على شلل الأطفال العالمية، ودعم صندوق الحياة وسبل العيش (LLF)، الذي يعد أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف في الشرق الأوسط، تهدف إلى رفع الفقر عن الفئات المحتاجة في 33 دولة عضو في المؤسسة الإسلامية للتنمية.
بنود الاتفاقية
- الإسهام في مبادرة القضاء على شلل الأطفال العالمية.
- دعم صندوق الحياة وسبل العيش (LLF).
- رفع الفقر عن الفئات المحتاجة في 33 دولة عضو.
- الاستثمار في تعزيز الرعاية الصحية الأولية.
- القضاء على الأمراض المعدية القابلة للوقاية.
- دعم صغار المزارعين والزراعة الريفية.
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