أمطار رعدية على المناطق حتى الجمعة

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وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وخليص والكامل والجموم وبحرة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة وجدة ورابغ والليث والقنفذة، ومنطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والمزاحمية وضرما والدرعية والحريق وحوطة بني تميم والخرج والأفلاج وحريملاء وعفيف والدوادمي ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق والقويعية ووادي الدواسر وخفيفة إلى متوسطة على السليل ووادي الدواسر.
وأشارت إلى أن مناطق جازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على جازان ونجران والمنطقة الشرقية.
ورصدت العدسة مظاهر تساقط البرد والأجواء الماطرة والغائمة، التي هطلت على منطقة الباحة وعددٍ من محافظاتها.
نصائح مهمة:
- عدم التنزه في بطون ومهابط الأودية.
- اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني.
- ضرورة البقاء في أماكن آمنة.
- الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.
- عدم السباحة في المسـتنقعات المائية والأودية.
- الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام.
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