دفعة جديدة لتعزيز قدرات صناعة اللقاحات في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلن عن دفعة جديدة لتعزيز قدرات صناعة اللقاحات بالمملكة، دعا وزير الصحة فهد الجلاجل إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية للقضايا الصحية المتعلقة بالمناخ، مبديا التطلع إلى تنسيق التعاون للتخفيف من تأثير الأوبئة وحالات الطوارئ.

وأوضح خلال الجلسة الحوارية عن مستقبل الصحة العالمية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المملكة أنشأت منصة لتبادل فعال للتعاون القطاعي من خلال إطلاق اللجنة الوزارية للصحة في كافة السياسات، وأنها تجمع بين مختلف القطاعات بشكل جماعي من أجل تعزيز صحة أمتنا من خلال دمج الصحة، والعدالة، والاستدامة في جميع عمليات صنع القرار، وأن الدور المحوري للمملكة يركز إقليميا وعالميا على العمل من أجل إعلان العالم خاليا من شلل الأطفال.

وتطرق إلى أهمية سد الفجوات ومواجهة تحديات الصحة العالمية، وضرورة الاستفادة من التجارب السابقة للتخفيف من تأثير الجوائح وحالات الطوارئ، مؤكدا أن الخطوات التي حققها العالم نحو القضاء على شلل الأطفال لا تعني التقدم فقط، بل تعني الأمل في مستقبل أكثر صحة، وأن خلو العالم من شلل الأطفال سيكون بمثابة نجاح كبير وشهادة على التعاون العالمي، وأن للمملكة في هذا دورا محوريا وسنعمل لنتمكن من إعلان العالم خاليا من شلل الأطفال.

وأعلن الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ومؤسسة بيل ومليندا غيتس تركز على التعاون بين المملكة والمنظمة في مجالات عدة.

نص الاتفاقية