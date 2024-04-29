استكشاف الفرص المتاحة لدعم السياحة الصحية بالمملكة

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وحملت الجلسة الأول عنوان «المملكة ورؤية 2030 كوجهة للسياحية الصحية العالمية»، والجلسة الثانية بعنوان «الامتيازات في الواجهات الصحية العالمية ومطلب المرضى»، وناقشت الثالثة النمو العالمي للسياحة العلاجية وأفضل الممارسات، فيما ناقشت الجلسة الرابعة الاستفادة من التكنولوجيا لتجربة المريض.
ويسعى ملتقى «مستقبل السياحة الصحية» إلى تعزيز دور المملكة كوجهة رئيسة في السياحة الصحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى جعل المملكة الوجهة الرائدة في السياحة الصحية في الشرق الأوسط والعالم.
وتشمل فعاليات الملتقى على مدار الثلاثة أيام، ورش عمل، ومنتدى للباحثين الشباب، وجلسات نقاش، ومناقشة مواضيع رئيسة محفزة تتمحور حول استكشاف الفرص المتاحة والتحديات في الرعاية والسياحة الصحية، بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات.
جلسات اليوم الأول
- المملكة ورؤية 2030 كوجهة للسياحية الصحية العالمية.
- الامتيازات في الواجهات الصحية العالمية ومطلب المرضى.
- النمو العالمي للسياحة العلاجية وأفضل الممارسات.
- الاستفادة من التكنولوجيا لتجربة المريض.
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