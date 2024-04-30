شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء ماليزيا يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الرياض مساء الاثنين، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم والوفد المرافق له، بعد المشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في مقدمة مودعيه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير ماليزيا لدى المملكة أداتوك وان زايدي بن وان عبدالله، ومندوب عن المراسم الملكية.

