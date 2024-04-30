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رئيس مجلس الوزراء القطري يغادر الرياض

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - غادر الرياض مساء الاثنين، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، بعد المشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.
وكان في مقدمة مودعيه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومندوب عن المراسم الملكية.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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