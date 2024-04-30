شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء القطري يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الرياض مساء الاثنين، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، بعد المشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في مقدمة مودعيه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومندوب عن المراسم الملكية.

