الارشيف / اخبار السعوديه

تراند اليوم : له نفس تأثير حقن أوزمبك.. الكشف عن مشروب يساعد على إنقاص الوزن ويحد من الجوع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_٢٠٢٤٠٤٣٠_٠٣٢٢٤٠

ترجمة حصرية: قال أخصائيو التغذية، إن اتباع نظام غذائي غني بالألياف مفيد للصحة، وقد يساعدك على إنقاص الوزن استبدل الأطعمة مثل مخفوق البروتين بالعصائر للحصول على المزيد من الألياف في نظامك الغذائي.

وأضافوا: الشوفان المغلي له نفس تأثير أوزمبك، كما سلط الخبراء على العنصر الغذائي الرئيسي الوحيد الذي يقولون إن له تأثيرات قوية في الحد من الجوع والتي تكاد تكون فعالة مثل الحقن، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وأوضحت ميليسا ريفكين، اختصاصية تغذية مسجلة تعمل في ولاية كونيتيكت، أن الألياف مكون طبيعي في العديد من الأطعمة، وتوجد بكثرة في الفواكه والخضروات والشوفان، وقد ثبت أنها تبطئ عملية الهضم.

وأبان الخبراء أن تناول 10 جرامات إضافية من الألياف يوميًا يمكن أن يقلل من احتمالية اكتساب دهون البطن بنسبة 3.7 بالمائة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 من جامعة ويك فورست.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا