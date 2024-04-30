شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تدرب 25 من قادة وزارة التعليم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة في أكاديميتها، برنامجًا تدريبيًا يستهدف تعزيز قدرات 25 من قيادات وزارة التعليم على مدى 5 أيام في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن جهودها في بناء القدرات الوطنية في هذا المجال التقني المتقدم على أيدي خبراء في الذكاء الاصطناعي.

ويتناول البرنامج موضوعات مهمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، في مقدمتها مفهوم الذكاء الاصطناعي وتقنياته المستخدمة، مثل تعلم الآلة والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية وعلاقتها بمشروعات التعليم.

بالإضافة إلى موضوعات الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال معرفة المبادئ والسياسات والممارسات، وتحديد المخاطر والحد منها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

استراتيجيات البيانات والذكاء الاصطناعي

ويهدف البرنامج إلى تمكين القيادات الوطنية من وضع وتنفيذ استراتيجيات البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاعات جهاتهم، وتعزيز دورهم في ذلك.

فضلًا عن مواكبة التطور السريع في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويشمل البرنامج التدريبي جلسات مكثفة وورش عمل تفاعلية وفق أفضل الممارسات العالمية.



تدريب الكوادر البشرية

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار اهتمام "سدايا" برفع مستوى القدرات الوطنية في الجهات الحكومية بتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، إذ أخذت على عاتقها منذ إنشائها عام 2019 العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في بناء القدرات الوطنية من المتخصصين والخبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني لهما من تنظيم وتطوير وتعامل.

يذكر أن وزارة التعليم و"سدايا" قد وقعتا عام 2022 مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهتين في مجال تدريب الكوادر البشرية من منسوبي وزارة التعليم لدى الهيئة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لها، وتصميم وتقديم برامج تدريبية خاصة لوزارة التعليم، وتبادل الخبرات في مجال تدريب وتطوير الكوادر البشري.

إلى جانب دعم القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الممكنة لها.

