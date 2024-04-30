شكرا لقرائتكم خبر عن "رعاية ذوي الإعاقة" تحصل على شهادة الآيزو من منظمة المقاييس الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على شهادة الآيزو (ISO 9001:2015) الصادرة عن منظمة المقاييس الدولية لتطبيق المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة، وذلك بعد استيفاء المتطلبات القياسية، إذ تعد مواصفة (ISO 9001 :2015) إطارًا رئيسيًا لتطبيق معايير إدارة الجودة.

ويأتي منح الشهادة للهيئة امتدادًا لجهود الهيئة في تطبيق الجودة في أعمالها، وتطوير الأداء المؤسسي، وفقًا للمواصفات والمعايير المحلية والعالمية، ومواكبة أفضل الممارسات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذلك ضمن ركيزة التميز المؤسسي في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف القطاعات.

ويستهدف ذلك رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. أفضل الممارسات والمعايير وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة د. هشام بن محمد الحيدري، أن الهيئة تسعى لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المتبعة محليًا وعالميًا، لرفع كفاءة الأعمال وضمان جودة المخرجات.

وأوضح أن نظام إدارة الجودة يسهم في تلبية احتياجات مختلف المستفيدين من برامج ومستهدفات ومبادرات الهيئة، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات الرئيسية والإدارية، وتبني مفاهيم التطوير والتحسين بشكل مستمر. أفضل بيئة عمل وحصلت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على شهادة أفضل بيئة عمل من منظمة Great place to work في عام 2023.

وتعمل الهيئة على عدة ركائز إستراتيجية، من بينها التميز المؤسسي لجميع الأنظمة الإدارية والقانونية والتشغيلية تعزز من فعالية أعمالها لتحقيق رؤيتها "تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع".