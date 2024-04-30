%97 رضا المستفيدين من الخدمات العدلية

خدمات مؤتمتة
أوضح التقرير أن نسبة الخدمات المؤتمتة المتاحة للمستفيدين من وزارة العدل في 2023 بلغت 86.94 %، بارتفاع 8.4 % عن المستهدف، بينما بلغ رضا المستفيدين من الخدمات العدلية 97 %، بارتفاع 16.4 % عن المستهدف.
منصة ناجز
سلط التقرير الضوء على إطلاق وزارة العدل منصة البورصة العقارية، التي تحفز وتدفع باتجاه رقمنة قطاع العقارات وتطويره، بما يساعد في توثيق وتيسير عمليات تداول العقارات، وليكون القطاع محفزًا للاستثمارات وجاذبًا للمستثمرين، موضحًا أن الوقت المستغرق في الإفراغ العقاري إلكترونيًا أقل من 60 دقيقة.
يذكر أن منصة «ناجز» العدلية تضم 4 بوابات لـ«الأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية»، وتعد نقلة نوعية تعزز جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، بما يُيسر على المستفيدين.
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