تراند اليوم : بشرى طبية سارة.. أدوية السرطان تطيل عمر المريض إذا تناولها في الصباح

ترجمة حصرية: كشفت دراسة حديثة أن إعطاء مرضى السرطان العلاج المناعي في وقت مبكر من الصباح بدلاً من فترة ما بعد الظهر يمكن أن يحسن معدلات البقاء على قيد الحياة.

سرطان الرئة والجلد

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بسرطان الرئة أو سرطان الجلد في مراحله الأخيرة يعيشون ضعف المدة إذا تلقوا أدوية العلاج المناعي - التي تساعد الجهاز المناعي على تدمير الخلايا السرطانية - في بداية اليوم بدلاً من بعد وقت الغداء.

وقد شوهدت أفضل النتائج لدى أولئك الذين عولجوا في حوالي الساعة 7:30 صباحًا. وعاشوا في المتوسط ​​عامين ونصف آخرين.

الجهاز المناعي أكثر نشاطًا

وقال الباحثون الذين قادوا التجربة، التي نُشرت في المجلة الأوروبية للسرطان، إن هذا قد يكون بسبب كون الجهاز المناعي أكثر نشاطًا في وقت مبكر جدًا من اليوم.

ووجدت دراسات سابقة أن هناك مستويات أعلى من الخلايا المناعية المنتشرة في الدم في الصباح الباكر. بالإضافة إلى محاربة الفيروسات والبكتيريا، يمكنها مهاجمة الخلايا السرطانية.

الساعة البيولوجية

ويُعتقد أن هذا يرجع إلى إيقاع الساعة البيولوجية – ساعة الجسم البيولوجية – مما يجعل جهاز المناعة جاهزًا لمواجهة أي تهديدات أثناء النهار من العوامل المعدية، كما هو الحال في الطعام أو التي تنتقل عبر التفاعل مع الأشخاص من حولنا

ومنذ عام 2011، عندما تم ترخيص أول أدوية العلاج المناعي في المملكة المتحدة لعلاج سرطان الجلد الخبيث (أخطر أشكال سرطان الجلد)، ارتفع متوسط ​​مدة البقاء على قيد الحياة من ستة أشهر إلى خمس سنوات أو أكثر.