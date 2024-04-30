الورد الطائفي ينطلق بسجادة المليون شتلة

وجذبت أكبر سجادة زهور وورد من نوعها أنظار الزوار، التي أنشأتها الأمانة في مبادرة لدعم المهرجان، وتم تنفيذها على مساحة 5206 أمتار مربعة، واستخدمت 1.026.491 شتلة زهور وورد متنوعة في حياكة هذه السجادة المليونية والتي تم تصميمها بنقوشات زخرفية مستمدة من تراث وقصور محافظة الطائف القديمة، وقد التقطت آلاف العائلات الزائرة الصور التذكارية بجوار هذه السجادة العملاقة والتي أصبحت أيقونة سنوية جاذبة لمهرجان الورد.
ووجه أمين الطائف المهندس عبدالله الزايدي كافة الفرق العاملة في المهرجان بتضافر الجهود لإنجاح هذا الحدث السياحي المميز بالمنطقة، وتسخير كافة الطاقات والإمكانات البلدية للتسهيل على زوار مهرجان الورد الطائفي (قطاف 19) وفعالياته، وقد جذب المسرح المفتوح والمسابقات الثقافية والأنشطة المرافقة الأسر الزائرة الذين تفاعلوا مع البرامج المقدمة على المسرح التي ستستمر حتى نهاية المهرجان.
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