تراند اليوم : بعد اعتراف الشركة المنتجة.. خبير مصري يكشف مضاعفات لقاح كورونا "أسترازينكا"

صحيفة الخليج 365: كشف خبير مصري عن مضاعفات لقاح أسترازينكا بعد اعتراف الشركة المنتجة لأول مرة مساء أمس الإثنين، بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة.

أثار سلبية

وبحسب العربية، أوضح الطبيب أمجد الحداد ، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح المصرية أنه لابد من الاعتراف بأن أي لقاح يمكن أن يسبب أثارا جانبية، كما لابد أن نعترف أن اللقاحات قضت على الكثير من الأوبئة على مر العصور.

جلطات ونقص الصفائح الدموية

وقال إنه رغم الأثار الجانبية النادرة ومنها تكوين الجلطات، ونقص الصفائح الدموية، لكونه محمل على ناقل فيروسي، لكن لقاح استرازينكا كان من اللقاحات الأكثر فاعلية في حماية الملايين.

مضاعفات

وأشار إلى أن كافة اللقاحات قد تؤدي إلى مضاعفات لكنها ضرورة لمواجهة أي أوبئة، موضحاً أن اللقاحات تضفي قوة ايجابية لصالح الجهاز المناعي وليس العكس، وتجعله قادرا علي تشكيل حائط صد قوي وفتاك ضد الفيروسات.