السعودية | وزير الاتصالات يناقش مع وزراء ورؤساء كبرى الشركات العالمية تعزيز الشراكة لتوسيع نمو الاقتصاد الرقمي والفضاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عددٍ من أصحاب المعالي وزراء الاقتصاد الرقمي بالدول الصديقة، وقادة كبرى الشركات الصناعية والفضاء، وذلك ضمن اليوم الثاني للاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض.

واجتمع معاليه بكل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أرمينيا الدكتور ناريك مخرتشيان، ووزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية إستونيا تيت ريزالو، ووزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار لجمهورية رواندا باولا إنغاباير، ورئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي للصناعات شونيتشي مياناجا، ورئيس مجلس إدارة شركة أكسيوم كام غفاريان،

وناقش السواحه في اجتماع كل على حدة؛ تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين البلدان الصديقة، ومناقشة الفرص الاستثمارية في مجالات التقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية وتمكين ريادة الأعمال، وتطوير المواهب الرقمية ودعم الابتكار ودور الاقتصاد الرقمي كركيزة أساسية للنمو المستقبلي، وتمكين الشباب والمرأة لتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى مناقشة الشراكة في البنية التحتية للفضاء، بالإضافة لتطوير القدرات في قطاع الفضاء في المملكة من خلال البرامج المشتركة في مجال البحث والتطوير والتدريب.