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السعودية | الرئيس المصري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء أمس، من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتفعيله، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والنفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، والتأكيد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، ومنع توسع دائرة الصراع في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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