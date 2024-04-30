السعودية | الرئيس المصري يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء أمس، من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتفعيله، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والنفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، والتأكيد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، ومنع توسع دائرة الصراع في المنطقة.