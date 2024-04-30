تراند اليوم : هاشتاق "عتق رقبة اليتيم ماجد الفريدي" يتصدر تريند "إكس".. والكشف عن المبلغ الضخم المطلوب للدية والمهلة المتبقية

صحيفة الخليج 365: أطلق مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي هاشتاقًا بعنوان "عتق رقبة اليتيم ماجد الفريدي الحربي"، لجمع مبلغ الدية المطلوبة، حيث تصدر ترند منصة "إكس" بالمملكة.

وأظهر إنفوجرافيك نشره القائمون على الحملة في الهاشتاق، أن مبلغ الدية المطلوب من المواطن ماجد الفريدي هو 60 مليون ريال.

ووفق الإنفوجرافيك فإن تم جمع 30 ألف سهم من أصل 600 ألف سهم، والمتبقي 570 ألف سهم، فيما أن المهلة حتى 1445/11/6

وتفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا مع الهاشتاق الذي انهالت عليه تعليقات المغردين.