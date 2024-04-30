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ضبط مخالفًا لنظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لارتكابه مخالفة رعي (35) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.
‏ وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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