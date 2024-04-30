السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

‏‎ ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية لارتكابه مخالفة رعي (35) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.

‏‎ وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.