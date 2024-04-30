الارشيف / اخبار السعوديه

الصحة: أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي: “أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بالسلامة، وقد لاحظنا انحساراً واضحاً للحالات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة”.

وأضاف: “نؤكد بأنه لا توجد مصادر أخرى ارتبطت بها الحالات سوى ما تم توضيحه سابقاً، ونوصي بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وضرورة الابتعاد عن نشر الشّائعات والمعلومات غير المؤكّدة”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا