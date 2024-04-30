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تراند اليوم : ‏متحدث الصحة يكشف عن آخر مستجدات المصابين بالتسمم الغذائي في أحد المطاعم بالرياض

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صحيفة الخليج 365 : كشف متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، آخر مستجدات المصابين بالتسمم الغذائي في أحد المطاعم بالرياض.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: " بفضل من الله، أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بالسلامة".

وأضاف: "قد لاحظنا انحساراً واضحاً للحالات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ولله الحمد".

وتابع: "نؤكد بأنه لا توجد مصادر أخرى ارتبطت بها الحالات سوى ما تم توضيحه سابقاً، ونوصي بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وضرورة الابتعاد عن نشر الشّائعات والمعلومات غير المؤكّدة".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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