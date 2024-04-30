شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: انحسار حالات التسمم الغذائي خلال الثلاثة أيام الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على تحسن ملحوظ في حالات التسمم الغذائي المسجلة مؤخرًا، حيث تمكن أكثر من نصف الحالات من مغادرة العناية المركزة، بينما غادر 25 حالة المستشفى بالكامل.

كانت منطقة الرياض قد شهدت إغلاق جميع فروع منشأة تسببت في ”تسمم غذائي" لعدة حالات، وإيقاف خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، مع اتخاذ التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة.

وأوضح الدكتور العبدالعالي، أنه قد تم رصد انحسار واضح في عدد الحالات خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما يُبشر بانتهاء هذه الأزمة الصحية بشكل نهائي خلال وقت قريب.

ونفى وجود أي مصادر أخرى للتسمم غير تلك التي تم الإعلان عنها سابقًا، مُشددًا على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار غير المؤكدة.

ودعا، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر عند تناول الطعام، واتباع تعليمات السلامة الغذائية، والتأكد من مصادر الأطعمة ونظافتها، للوقاية من حدوث أي حالات تسمم غذائي في المستقبل.