شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. "الحج والعمرة" تطلق بطاقة نسك للحجاج النظاميين والان نبدء بالتفاصيل

بطاقة نسك

مميزات بطاقة نسك

تحتوى على معلومات شاملة عن الحاج.

إلزامية للدخول والحركة والتنقل في المشاعر.

تتوفر منها نسخة رقمية على تطبيقي و "توكلنا".

وتُسلم البطاقة للحاج بواسطة:

مكاتب الحج بعد إصدار التأشيرة (الحجاج الخارج.

مقدمي الخدمات بعد إصدار التصريح (لحجاج الداخل).

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج العمرة، بطاقة نسك، وسلمت أول دفعة من البطاقة لبعثة حجاج إندونيسيا، استعدادًا لاستقبال حجاج هذا العام 1445هـ.هي بطاقة تعريفية رسمية مطبوعة لتمييز الحاج النظامي في المشاعر المقدسة.