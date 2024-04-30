شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يطالب بميثاق شرف للإعلام الجديد ويجرِّم النيل من الرموز والقدوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ بوضع ميثاق شرف قيمي للإعلام الجديد، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ يجرِّم النيل من الرموز والقدوات، ويحذر من خونة الدين والأوطان.وحذَّر رئيس الشؤون الدينية في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الدولي للانتماء الوطني والتعايش السلمي؛ الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي على الناشئة والشباب والأجيال، في بث الشائعات ضد رموز الأمة وقدواتها.وأوصى رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بإنشاء موسوعة علمية عالمية للإنتماء الوطني، والتعايش السلمي بعدة لغات؛ لإيصال رسالة المملكة الوسطية إلى العالم.ودعا السديس إلى تعاون أفراد المجتمع وأبنائه ومؤسساته وهيئاته؛ البيت والأسرة، والمسجد، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، كل مسؤول في مجاله؛ لتحقيق القدوة والتغلّب على معوقاتها؛ بل ومحاربة كل ما من شأنه أن يقف حائلًا بين تعزيز وتوطيد أركانها، وتحقيق شروطها؛ كالجهل، والعنف، والغلو، والتطرف، والتعصب، والتحزب، ومفارقة الجماعة، والإرهاب، والطائفية، والانحلال، والانهزامية، وهز القيم والثوابت، والنيل من محكمات الشريعة ومسلماتها في الأفكار والرؤى والأطروحات، وغيرها من الأفكار المنحرفة المخالفة لمنهج الوسطية والاعتدال؛ التي لا تأتي إلا بالانحلال على الأفراد ودمار المجتمعات.