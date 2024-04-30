شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الأديب عبدالله المعطاني‬⁩ نائب رئيس مجلس الشورى سابقا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفي اليوم الثلاثاء الأديب الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني الهذلي؛ نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً.

‎يذكر أن المعطاني عُرف بمشاركاته الثقافية على مستوى منطقة مكة المكرّمة، فقد كرّمه النادي الأدبي الثقافي بجدة قبل نحو شهرين في الدور الـ 20 من ملتقى قرّاء النص.

وكان الفقيد دائما متصدر المشهد الثقافي، واشتهر بالطرح المؤثر، إذ أن مكانته الأدبية والنقدية والأكاديمية جليةٌ، كما أن له مبادرة أكاديمية الشعر، ووقف لغة القرآن الكريم، وكرسي الاعتدال، وجائزة الأمير عبدالله الفيصل.