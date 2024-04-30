تراند اليوم : شاهد .. جماعة إسلامية مسلحة تستعرض قوتها وسط الأهالي في لبنان حاملين الرشاشات والـ "آر بي جي"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو "قوات الفجر" التابعة لـ"الجماعة الإسلامية" ، وهي تقوم بعرض عسكري في ببنين بعكار شمال لبنان بعد وصول جثمان عنصري الحركة اللذين قضيا باستهداف سيارتهما قبل أيام بغارة إسرائيلية في البقاع الغربي، ما أثار موجة انتقادات في الشارع اللبناني.

رشاشات وآر بي جي

وأظهر الفيديو خروج عدد من العناصر المسلحين ملثمين وحاملين بأيديهم أسلحة متنوعة فبعضهم يحمل الرشاشات وآخرين يحمل قاذفات آر بي جي، ويلبسون الصديري الواقي الملفوف حوله الذخيرة أمام أهل البلدة. تابعة لحماس

وأوضح مسؤول بالداخلية اللبنانية "أن عدداً كبيراً من مقاتلي الجماعة أعضاء في حماس أو ما يُسمّى الأذرع الخيرية للحركة ويتقاضون رواتب شهرية".

كذلك أكد أن "العمليات التي نفّذتها قوات الفجر من جنوب لبنان كانت من قبل عناصر فلسطينية تابعة لحماس". أسسها صالح العاروري