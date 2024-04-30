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تراند اليوم : هل استخراج الغاز الطبيعي حلال في أمريكا وحرام في إفريقيا؟ .. شاهد : رد وزير الطاقة يثير ضحك الحضور

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صحيفة الخليج 365: فاجأ وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الحضور خلال جلسة حوارية في منتدى الاقتصاد العالمي برده على سؤال المحاور الذي قال فيه "هل استخراج الغاز في أمريكا حلال وفي إفريقيا حرام.

وأجاب وزير الطاقة على السؤال قائلا: "للإجابة على هذا السؤال عليك أن تذهب للمفتي" وسط ضحكات الحضور.

وكان المحاور يذكر بالأرقام أن أمريكا تصدرت خلال العامين الماضيين الدول في الحصول على موافقات لمشاريع النفط والغاز بينما تمتلك دول إفريقية حقول غاز وتلقت توجيهات بالاحتفاظ به في الأرض حفاظا على البيئة.

MO Nasa

MO Nasa

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