تراند اليوم : شاهد ..طائرة درون توثق جريان السيول مع استمرار هطول الأمطار بميقات السيل الكبير بمكة

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو التقطته طائرة درون مشهد مهيب لجريان السيول القوية في وادي بالكفو بميقات السيل الكبير شرق مكة .

ووثق الفيديو تدفق الماء وتشعبه من بين الأشجار والصخور، وسط هطول الأمطار وحدوث الرعد.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية .