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فعالية المرسم الحر تشهد إقبالاً من الأطفال ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2024

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واس - نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت فعاليات ركن المرسم الحر إقبالاً من الأطفال وأسرهم، وذلك ضمن فعاليات أسبوع البيئة 2024 المقامة فعالياته بمتنزه الملك فهد بنجران، وينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والتطوعية.
تستهدف الفعالية الأطفال لتعزيز الوعي البيئي لديهم، وكيفية المحافظة على البيئة، وكذلك تعزيز هواياتهم الفنية، وتشجيعهم وتنمية مواهبهم، وإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.
وخصص الركن متدربين ومتدربات لتعليم الأطفال إتقان الرسم، والتركيز على النواحي البيئية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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