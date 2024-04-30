شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة : لا يمكن التضحية بأمن الطاقة لصالح المناخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه لا يمكن التضحية بأمن الطاقة لصالح التغير المناخي والعكس صحيح.

وقال في جلسة حوارية بعنوان “أمن، ومستقبل الطاقة والتنمية المستدامة” على هامش احتفالات اليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية،”نؤمن بحقيقة أزمة المناخ ولكننا نؤيد التعامل معها بحسب أولويات الدول”.

وأضاف:” أن من يضعون السياسات ليس لديهم فقط مسؤولية الاهتمام بمصالح الشعوب لكن الحكومات لديها التزام أخلاقي بأن يكونوا قادرين على مراعاة مستقبل الأجيال القادمة مع القابلية للنمو.”

وتابع :” أن الجدلية بالنسبة للمملكة ودول الخليج ودول أوبك و”أوبك+” أنها تناصر قضايا التغير المناخي دون أن تعرض مصالحها القومية للتعثر”، مشيراً إلى مشاركته في صياغة ونقاشات اتفاقيات المناخ.

وواصل :” نحن في المملكة نؤمن بالتغير المناخي وقضيتنا هي كيف نهتم بهذه القضية بشكل عادل ومنصف مع الأخذ في الاعتبار الظروف القومية للدول ومحاولة جلب الجدلية إلى هيكلية مغايرة لما كان في السابق.

يُذكر أن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال في وقتٍ سابق إن هناك قائمة من الحلول لخفض الانبعاثات الكربونية يمكن اعتماد أي منها.